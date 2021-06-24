Эксперты: повышение пошлин на экспорт металла допустимо для выравнивания цен, но временно

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Повышение экспортных пошлин на металлы - допустимый инструмент выравнивания цен на рынке, но он не должен быть долгосрочным, чтобы металлурги не сокращали крупные инвестиционные проекты. Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 570 млрд рублей, а по итогам года она может составить от 2,1 до 2,3 трлн рублей. По словам первого-вице премьера Андрея Белоусова, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка.

"Такой маневр можно использовать в качестве выравнивания цен. Но главное, чтобы он был не долгосрочный. И делать это нужно очень аккуратно. Потому что такой продукт, как металлы, очень волатилен в цене. Сегодня цена поднялась на 30%, а завтра она может на 60% упасть", - отмечает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он добавляет, что многие страны, в основном развивающиеся, такие как Китай, Индия, ЮАР и даже Австралия, подобные маневры применяют для сбалансировки внешних и внутренних цен.

По словам ведущего эксперта направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Натальи Кочетковой, правилами ВТО не запрещено применение экспортных пошлин, и многими членами этой организации вывозные таможенные пошлины используются в качестве инструмента торговой политики. "Введение вывозных таможенных пошлин может быть вполне эффективным инструментом государственной политики, направленным на сдерживание экспорта, сосредоточение продукции на внутреннем рынке и тем самым на ограничение влияния мировой конъюнктуры и растущих мировых цен на внутренние цены в стране. Снижение экспорта может стимулировать производителей перенаправить потоки внутрь страны, увеличивая предложение и сглаживая влияние на ценовую ситуацию", - отмечает Кочеткова.

Остапкович считает, что металлурги получили свехприбыль, не увеличивая производительность труда, не внедряя новые управленческие схемы и не увеличивая численность занятых, а только за счет конъюнктуры рынка. Также важной проблемой является и то, что повышение цен на металлы стало причиной роста стоимости стройки, считает эксперт.

Риски для рынка

Как отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов, мировая экономика сейчас оживает, как следствие растет спрос и цены на металлы. "Правительство видит в этом определенную проблему, что бюджет недополучает около 100 млрд рублей. Они рассматривают это в качестве временной меры, чтобы сократить разрыв между внутренними и мировыми ценами - метод защиты российского рынка", - указывает он. При этом, по словам эксперта, у металлургов экспорт доходит до 80% от всего объема производства, поэтому внутри России нет таких потребностей, чтобы компании могли сбывать товар на отечественном рынке. По словам Каленова, эта мера вряд ли существенно снизит цены, но зато позволит пополнить бюджет.

По словам эксперта ЦСР, пошлины как нерыночный механизм необходимо вводить на временной основе. "Их применение не должно вынуждать металлургические компании (с целью компенсации потери экспортных доходов) сокращать крупные инвестиционные проекты, в том числе направленные на поддержание и увеличение текущих объемов производства продукции (или вообще отказываться от них). То есть данный механизм регулирования не должен ограничивать развитие и восстановление экономики страны, особенно на фоне прогнозируемых темпов ее роста", - указывает она.

Остапкович придерживается такого же мнения, что из-за издержек у компаний могут уменьшиться инвестиции, объемы производства, снизиться рентабельность и прибыль. Он также выразил сомнения, что государство будет компенсировать падение цен, если оно произойдет. Например, в 2018 году, когда Китай ввел металлургический демпинг, цена на металлы упала больше, чем она сейчас выросла. Поэтому, по его словам, для создания такого механизма необходимо смотреть цены за последние 2-3 года.