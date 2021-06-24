Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала введение пошлин на экспорт металлов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Подкомиссия по тарифному регулированию поддержала введение пошлин на экспорт черных и цветных металлов с августа до конца года для стабилизации цен на металлопродукцию на внутреннем рынке после соответствующего решения правительства. Об этом сообщили пресс-службы Минпромторга и Минэкономразвития.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании в четверг, 24 июня, поддержала введение комбинированных пошлин на экспорт черных и цветных металлов. Доходы от пошлин позволят компенсировать удорожание металлопродукции на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. Ранее соответствующее решение было согласовано на заседании правительства РФ.

Предполагается, что пошлина будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматура, заготовки, проволока, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

Специфическая ставка

В зависимости от степени "передела" (переработки) черных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки - не менее $133 за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150 за тонну.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла: ставка пошлины на медь составит не менее $1 226 за тонну, на никель - $2 321, на алюминий - $254.

Меры планируется распространить только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт металлопродукции.

Ранее, как отмечают в Минэкономразвития, соответствующее решение было согласовано на заседании правительства РФ. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания, прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка.

Продлевать меры не придется

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассчитывает, что продлевать экспортные пошлины на черные и цветные металлы в 2022 году не придется. "Это необходимая мера. Рассчитываем, что продлевать ее не придется. Дополнительные поступления пойдут на поддержку металлоемких отраслей промышленности", - отметил Евтухов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

В свою очередь глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что пошлины не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке России. "Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут негативного влияния на состояние конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации, при этом будут способствовать обеспечению внутреннего спроса и корректировке цен", - отметил Шаскольский, слова которого передает пресс-служба Минэкономразвития.

По оценке ФАС, при формировании цен на металлургическую продукцию необходимо учитывать не только мировые котировки, но и исходить из конъюнктуры отечественных товарных рынков: спроса и предложения на российском рынке. "Уровень цен не должен приводить к сокращению числа потребителей металлопродукции", - подчеркивают в ведомстве.

Как отметил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора, таможенная служба готова администрировать взимание указанных пошлин.