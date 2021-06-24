EASA впервые выдало разрешение разработчику аэротакси на проведение операций с дронами

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) впервые выдало сертификат германской компании-разработчику воздушного такси Volocopter на проведение определенных операций с использованием дронов. Об этом говорится в заявлении EASA, опубликованном в четверг на его сайте.

"Европейское агентство по авиационной безопасности выдало первый сертификат в рамках нового проекта, в соответствии с которым производители или операторы дронов могут запрашивать у EASA проверку конструкции беспилотного летательного аппарата, который будет использоваться для определенной цели. Первое такое разрешение получила компания Volocopter на свой VC200-2", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что "в отчете о проверке конструкции дрон одобряется для конкретного вида использования, а это означает, что любой европейский оператор может обратиться в национальное авиационное управление за разрешением на эксплуатацию в определенной категории для выполнения подобного рода деятельности с таким дроном без необходимости дополнительной проверки со стороны EASA".

31 мая 2021 года компания Volocopter подала заявку на проверку усовершенствованной системы защиты конструкции для VC200-2. Имея сертификат, дрон теперь может использоваться в четко обозначенной зоне с низким уровнем риска, даже если эта территория расположена недалеко от небезопасных для применения дронов районов, например, в городе или на спортивном стадионе.

"Короткие сроки, необходимые для выпуска отчета о проверке конструкции, демонстрируют, что EASA способно разрабатывать гибкие инструменты, адаптированные к риску эксплуатации дронов и потребностям рынка", - отметил исполнительный директор EASA Патрик Кай. "В среднесрочной перспективе это будет выигрышная концепция для заинтересованных участников, поскольку она эффективна для всех сторон. Мы рассчитываем проанализировать большое количество заявок на проверку конструкции в ближайшие месяцы", - добавил он.

В мае Европейское агентство по авиационной безопасности объявило, что первые воздушные такси могут начать перевозить пассажиров в Европе уже в ближайшие три - пять лет. По информации регулятора, новая система воздушных перевозок пассажиров и грузов в городских условиях Urban Air Mobility позволит сделать передвижение по городу более быстрым и экологичным. Это станет возможно благодаря таким разработкам, как усовершенствование аккумуляторных технологий и электрической тяги для вертикального взлета и посадки.