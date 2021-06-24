Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,36-0,08%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Несмотря на сохранение нефтяных цен выше $75 и умеренно позитивного внешнего фона, российский рынок акций в четверг сделал паузу в восстановлении. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,36%, до 3 823,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,08%, до 1 664,94 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск снизился на 0,25%, до 72,35 рубля, евро - на 0,35%, до 86,29 рубля.

Динамику российского фондового рынка предопределила информация о поручении премьера-министра Михаила Мишустина подготовить и внести в правительство документы по введению экспортных пошлин на металлопродукцию, рассказал аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Для сектора это означает возможное понижение кратко- и среднесрочных оценок справедливой стоимости отраслевых бумаг на 5-15% в зависимости от методики, добавил он.

Таким образом хуже рынка оказались акции "Норникеля" (-3,69%), "Русала" (-7,24%) и "ММК" (-3,42%). "Сейчас в основе распродаж лежат эмоции, но чуть позже они способны перерасти в среднесрочный нисходящий тренд", - также считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Магнита" (-4,67%) также оказались в числе рыночных аутсайдеров в связи с дивидендным разрывом. "Он может оказаться непродолжительным, но акциям предстоит пройти долгий путь для восстановления котировок. Бумага упала к 5 306 рублей против вчерашнего значения около 5 600 рублей, что весьма существенно. Падение может затормозиться в области 5 270-5 290 рублей", - добавила эксперт.

Прогноз на пятницу

Выразительной динамики на отечественных площадках не предвидится - с учетом фактора пятницы покупки могут носить выборочный характер, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По оценкам компании, индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3 785-3 885 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,8-72,5 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 800-3 830 пунктов, 71,90-72,65 рубля и 85,70-86,65 рубля соответственно.