Восстановление выпуска автомобилей в Британии сдерживает нехватка комплектующих

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Производство автомобилей в Великобритании в мае нынешнего года в 10 раз превысило показатели аналогичного периода 2020-го, однако оно сдерживается нехваткой комплектующих, прежде всего микросхем. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в Соединенном Королевстве было произведено 54 962 автомобиля, однако это на 52,6% уступает показателям за аналогичный период позапрошлого года. Всего же за первые пять месяцев 2021-го с британских конвейеров сошли 429 826 автомобилей, что на 105 063 единицы больше, чем в прошлом году. Это все же на 22,9% меньше, чем за тот же период 2019 года. "Ситуация отражает масштаб проблемы, стоящей перед отраслью, стремящейся выйти из кризисной ситуации, связанной с пандемией коронавируса", - говорится в отчете.

Производство автомашин в Великобритании в основном ориентировано на экспорт: 83,6% всех машин, выпущенных в 2021 году, отправлены за рубеж, прежде всего в Евросоюз, который остается основным рынков для сбыта британских автомобилей (56%).

По словам генерального директора SMMT Майка Хавеса, "восстановлению производства автомобилей в Британии и за рубежом по-прежнему серьезно препятствует глобальный дефицит комплектующих, особенно микросхем".