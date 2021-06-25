Производство тепличных овощей в РФ в 2021 году выросло на 8%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Производство тепличных овощей в России в 2021 г. выросло на 8% и, по данным на 22 июня, составило 742,2 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"С начала года объемы производства овощей и зеленых культур в зимних теплицах увеличились на 8%. На 22 июня собрано 742,2 тыс. тонн продукции, в том числе урожай огурцов составляет 458,8 тыс. тонн (+0,5%), томатов - 267,7 тыс. тонн (+21,5%)", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, в десятку регионов - лидеров по производству входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан.

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики производства по итогам текущего года - по прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.