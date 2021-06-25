Москва заняла четвертое место в рейтинге мировых столиц по объему экспорта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эксперты РЭУ имени Плеханова в докладе, что Москва занимает четвертое место в рейтинге мировых столиц по объему экспорта. За 2020 год промышленный экспорт города вырос на 31%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва вышла на четвертое место по объему экспорта в рейтинге мировых столиц после Лондона, Нью-Йорка и Парижа. К такому выводу пришли эксперты РЭУ имени Плеханова в докладе "Промышленный экспорт Москвы". Продукция московских промышленных товаропроизводителей экспортируется в 178 стран мира, прежде всего, в Китай, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Белоруссию и Казахстан", - сказали в пресс-службе.

За 2020 год промышленный экспорт Москвы вырос на 31%, почти треть его составляют промышленные высокотехнологичные товары. Опережающими темпами увеличивается несырьевой неэнергетический экспорт. За последние пять лет его объем вырос в два раза - с $19 млрд до почти $40 млрд.

"Город оказывает предприятиям различную поддержку, что позволяет промышленникам не только вкладывать дополнительные средства в производство, но и выходить на новые рынки. Так, мы ввели в прошлом году инвестиционный налоговый вычет, которым могут воспользоваться активно инвестирующие промышленные компании. Также есть меры, направленные непосредственно на поддержку экспорта. В 2020 году город впервые выдал льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства по программе "Экспорт", также был введен отдельный продукт "Экспорт АПК", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, на основе конкретных потребностей столичных промышленников специалисты центра "Моспром" анализируют целевые рынки, занимаются поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными иностранными покупателями. "Пандемия внесла коррективы в эту работу, однако мы быстро сориентировались и перевели основную активность в онлайн. В итоге в 2020 году было проведено 20 бизнес-миссий в страны Ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Латинской Америки", - добавил Владимир Ефимов.

Сегодня Москва обеспечивает 40% российского экспорта и является пионером среди регионов по созданию необходимой инфраструктуры, позволяющей предприятиям выпускать новую качественную продукцию на экспорт. Одно из важных качеств столичных предприятий - умение быстро перестроить работу с учетом новых реалий.

Столичная экономика

Принятые правительством Москвы меры по поддержке бизнеса и развитию промышленной и торговой инфраструктуры позволили значительно повысить устойчивость столичной экономики к внешним санкциям по сравнению с 2016 годом, когда экспортные показатели Москвы были значительно ниже.

"Для нас стало удивительным результатом, что в условиях пандемии и трудном для экономики 2020 году промышленный экспорт Москвы показал положительный тренд. Мы связываем это с активным участием правительства Москвы в решении внутренних проблем экспортеров", - уточнила заведующая кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова Галина Гагарина.

По мнению экспертов РЭУ, сегодня столичные предприятия могут успешно создавать и экспортировать продукцию даже в условиях дальнейшего санкционного давления. По базовому сценарию прогноза в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составит 47,9 млрд рублей, что на 21% выше уровня 2020 года.