"Нафтогаз Украины" с июля увеличил почти на 10% цену на газ для бытовых абонентов

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения, в июле она составит 13 гривен 13 копеек ($0,47) за кубометр, что почти на 10% выше по сравнению с июнем. Об этом в пятницу сообщила компания на своем сайте.

"Цена газа в тарифном плане "Месячный" в июле составит 13,13 грн за куб. м <...> Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках", - говорится в сообщении компании.

При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь, как и раньше, действует фиксированная цена - 7 гривен 96 копеек ($0,29) за кубометр.

По данным компании, основная масса потребителей находится на годовом тарифном плане "Фиксированный". Месячный тариф устанавливается только для тех, кто сам об этом заявил, а также для тех, у кого "Нафтогаз" является "поставщиком последней надежды" - компанией-гарантом, которая обеспечит потребителя, оказавшемуся без газа, снабжение ресурсом в течение 60 дней, пока тот не найдет другого поставщика.