Буровая платформа "Шэньхай-1" в акватории Хайнаня приступила к добыче энергоносителей

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Буровая платформа "Шэньхай-1" в акватории провинции Хайнань в пятницу официально приступила к добыче энергоносителей на шельфе в Южно-Китайском море. Об этом сообщил исследовательский институт Китайской национальной нефтегазовой морской корпорации (CNOOC).

Ранее энергетическая компания проинформировала, что благодаря данному объекту остров будет ежегодно осуществлять поставки порядка 3 млрд куб. м природного газа, который пойдет на продажу в Гонконг и Макао. "Таким образом, "Шэньхай-1" способна обеспечивать четвертую часть от объема спроса в регионе Большого Залива (Гонконг, Макао и провинция Гуандун - прим. ТАСС)", - говорится в информационном материале, опубликованном на странице НИИ корпорации в социальной сети WeChat.

По данным CNOOC, это первая в мире полупогружная глубоководная платформа массой 100 тыс. тонн. "Фактически речь идет о механическом острове, построенном из 240 тыс. деталей. Он занимает площадь, эквивалентную двум футбольным полям", - сообщил исследовательский институт.

Ожидается, что запасов шельфового газа на месторождении "Линшуй 17-2", где ведется бурение, хватит на многие годы: имеющиеся там залежи, по разным оценкам, составляют от 100 до 176 млрд куб. м. Платформа расположена в 150 км к югу от Хайнаня, скважины находятся на глубине 1,5 км. Это плавучее нефтеналивное хранилище 14 января отправилось на шельф из восточной провинции Шаньдун и прибыло в точку назначения в начале февраля. Все монтажные работы были завершены к началу текущего месяца.

Глубоководная полупогружная плавучая платформа "Шэньхай-1" была сконструирована и построена Китаем самостоятельно, без иностранной поддержки. Срок ее эксплуатации составляет 150 лет. Максимальная емкость хранилища достигает 20 тыс. куб. м.

Согласно официальной статистике, площадь Хайнаня вместе с морскими акваториями составляет порядка 2 млн кв. км, что эквивалентно территории Мексики. На шельфе Южно-Китайского моря имеются огромные запасы углеводородов, активное освоение которых, как ожидается, позволит КНР удовлетворить значительную долю внутреннего спроса на энергоносители.