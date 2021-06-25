МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Петр Шольц займет пост главы Skoda Auto Россия с 1 июля, сменив Яна Прохазка, который возглавлял компанию последние пять лет, сообщила в пятницу компания.

"Петр Шольц возглавит марку Skoda в России. Назначение вступит в силу с 1 июля 2021 года. Его предшественник Ян Прохазка вернется в головной офис компании в Млада-Болеславе, где примет на себя руководство международными продажами марки", - отмечается в сообщении. Ян Прохазка возглавлял Skoda Россия с 1 августа 2016 года.

Как отмечают в компании, Петр Шольц закончил Технический университет в Либереце, получив степень магистра экономики. Он начал свою карьеру в Skoda в 2005 году в департаменте продаж в Центральной Европе. После ряда руководящих постов в североевропейском регионе Шольц в 2013 году получил назначение в Volkswagen Group в Великобритании, где он отвечал за планирование продаж и деятельности марки. В 2016 году Шольц вернулся в штаб-квартиру Skoda. На протяжении последних пяти лет он управлял международными продажами и предпринимал важные шаги по развитию компании на таких рынках, как Индия, Австралия, Северная Африка и Новая Зеландия.

В 2020 году в России было продано 94 тыс. автомобилей марки Skoda, что делает ее третьим по величине рынком в мире для автопроизводителя. Также Skoda Auto отвечает за деятельность концерна Volkswagen Group в России и странах СНГ, а также Индии и Северной Африке.

В России Volkswagen представлен собственным заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде, на которой в рамках партнерства Volkswagen Group Rus и "Группы ГАЗ" налажена контрактная сборка, в том числе по полному циклу, автомобилей Volkswagen и Skoda. Так, на Горьковском автозаводе Volkswagen Group Rus производит четыре модели: Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia. А в технопарке "Грабцево" в Калуге: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.