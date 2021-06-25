"Яндекс.Маркет" планирует получить фармлицензию и продавать лекарства по рецепту

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Онлайн-площадка "Яндекс.Маркет" планирует получить фармлицензию и принять участие в эксперименте по продаже рецептурных лекарств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

"Фармацевтическая лицензия, которую планирует получить "Яндекс.Маркет", позволит компании активнее развивать категорию здоровье на маркетплейсе. Сервис уже в пилотном режиме доставляет безрецептурные лекарства по Москве из аптечных сетей, в ближайшее время раскатим услугу по Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. На первом этапе будет доступно 2 тыс. SKU, планируем нарастить ассортимент до 20 тыс. SKU", - отметили в компании. При этом "Яндекс.Маркет" также планирует подать заявку на участие в экспериментально-правовом режиме. "Он позволит доставлять до двери и рецептурные лекарства в регионах, участвующих в эксперименте", - сообщили в компании.

С помощью лицензии "Яндекс.Маркет" надеется оптимизировать логистику. Например, создать собственные пункты, с которых будет осуществляться доставка лекарств до покупателя. "Сейчас изучаем такой вариант", - отметили в компании.

Ранее Минэкономразвития предложило провести в России эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon.