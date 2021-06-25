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Власти Татарстана согласились содействовать программе поддержки промпарков для МСП

Программа подразумевает создание или переоснащение вокруг городов с населением свыше 250 тыс. человек промышленных парков под производство малых и средних предприятий

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан согласились содействовать принятию в России программы поддержки промышленных парков для малых и средних производственных предприятий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым, которая состоялась в ходе рабочей поездки бизнес-омбудсмена в Казань.

"Главной темой были промпарки для малого бизнеса. Мы проговорили, что Татарстан будет всячески содействовать принятию такой программы [на федеральном уровне], поскольку в регионе накоплен большой опыт в этом направлении. Президент республики заверил, что всячески будет это поддерживать", - сказал Титов.

По его словам, сегодня промпарки столкнулись с рядом проблем, в частности, "практически не работающей государственной поддержкой". "Нужно помогать промпаркам развиваться. Конечно, это должны быть коммерческие окупаемые проекты, но на первоначальном этапе должен быть толчок, поддержка от государства, например, в виде финансирования подключения инфраструктуры", - уточнил бизнес-омбудсмен.

Программа развития в России промпарков, представленная Титовым, включает создание (переоснащение) вокруг городов с населением более 250 тыс. жителей промышленных парков под производство малых и средних предприятий. Стоимость аренды, подключения к инфраструктуре должна быть дотируемой. Также, согласно программе, должен быть создан банк технологий "простых производств".

В рамках рабочей поездки в республику Титов участвует в форуме "Региональный рост - поиск эффективных решений", который организован правительством Татарстана. Ранее в пятницу он также выступил на расширенном заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому Федеральному округу.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТитов, Борис ЮрьевичТатарстан
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