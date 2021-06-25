Проект "Дамате" на Старополье увеличит производство баранины в крае на 2,5 тыс. тонн в год

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Создание холдингом "Дамате" в Ставропольском крае откормочной площадки, включенной в цепочку поставок баранины для перерабатывающих предприятий компании, позволит увеличить ежегодное производство баранины в регионе на 2,5 тыс. тонн - до более чем 30 тыс. тонн в год. Об этом сообщило в пятницу управление пресс-службы губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с председателем совета директором "Дамате" Наумом Бабаевым.

"В селе Ачикулак Нефтекумского городского округа создана откормочная площадка, которая включена в систему поставок для перерабатывающих предприятий компании. Сейчас производство баранины в Ставропольском крае составляет около 28 тыс. тонн ежегодно, участие Ставрополья в проекте "Дамате" позволит увеличить этот показатель на 2,5 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было отмечено значение проекта для выстраивания новых цепочек кооперации в АПК региона: скот на площадку заводится с фермерских хозяйств, расположенных в Ставропольском крае, планируется также обеспечение местными кормами.

"Ставропольский край - признанный российский лидер в овцеводстве. Опыт и знания местных сельхозпроизводителей - то, что в том числе должно обеспечить успешную реализацию проекта. С их участием поголовье, которое выращивается в крае, также обеспечено кормами собственного производства. Для нас важно, что теперь весь процесс подготовки животных к поставке на наши предприятия производится на Ставрополье", - сказал в ходе встречи Бабаев, его слова приводит управление пресс-службы губернатора.

Отмечается, что площадка в Ачикулаке будет наращивать объемы - сейчас она рассчитана на единовременное содержание 14 тыс. голов скота, в дальнейшем эту цифру планируют увеличить до 82 тыс. "Овцеводство - марочная отрасль для края. Ее потенциал опирается на традиции, на большой опыт племенной работы. Сегодня к этому добавляются инвестиции, которые помогут увеличить производство, вывести нашу продукцию на новые рынки, создать новые рабочие места в АПК и улучшить благосостояние жителей Ставрополья", - цитируют в сообщении губернатора Ставрополья.

Сообщается, что в Ставропольском крае в рамках региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" предусмотрен ряд субсидий, которыми могут пользоваться подобные предприятия и их партнеры в регионе. В частности, в 2021 году в госпрограмму вошли субсидии на возмещение части затрат на убой овец, если они реализованы или отгружены на собственную переработку или переработку отечественными компаниями. На тех же условиях в течение нескольких последних лет в рамках госпрограммы возмещают часть затрат на поддержку производства овечьей шерсти.