МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обновленную версию положения о проектной деятельности кабмина с целью повышения результативности нацпроектов и эффективности госуправления. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства.

"Документ предусматривает синхронизацию национальных и федеральных проектов с национальными целями развития, которые утвердил президент России. Фиксируется, что в паспортах нацпроектов необходимо отражать общественно значимые задачи, выполнение которых напрямую влияет на качество жизни граждан, создает более комфортные условия для ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Кабмин расширит полномочия проектных комитетов, чтобы упростить процесс формирования и изменения паспортов проектов. Кроме этого, совершенствуется функционал информационной системы реализации нацпроектов на базе ГАС "Управление", который позволит анализировать исполнение каждого нацпроекта, оперативно получать обратную связь от граждан, обеспечит финансовую прослеживаемость мероприятий, а также поможет лучше координировать работу участников проектов, уточняет пресс-служба.