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Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов Сбербанка

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Ярославле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в воскресенье, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, на 10:19 мск было зафиксировано 416 отзывов. В частности, 90% пользователей жаловались, что не могут войти в систему, 5% не смогли перевести средства, еще 5% отмечали сбой всех сервисов.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове и Ярославле.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Теги
Россия
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