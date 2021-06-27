Путин поручил до 30 июня доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для общепита

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для предприятий общепита, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Правительству РФ <…> обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1 500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, в случае если годовая выручка каждого такого юридического лица или индивидуального предпринимателя не превышает 2 млрд рублей; применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленных для субъектов малого и среднего предпринимательства", - отмечается в перечне.

Президент ждет соответствующий доклад до 30 июня, далее - один раз в полгода.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что эксперимент по отмене НДС для предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год позволит обелить этот сектор и получить дополнительные налоги. По словам Силуанова, участвовать в эксперименте смогут около 500 компаний общепита.