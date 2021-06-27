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ПМЭФ-2021

Путин поручил внести поправки о повышении вдвое порога контроля сделок слияния-поглощения

Срок исполнения поручения - до 31 декабря

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря внести поправки в законодательство, направленные на повышении вдвое - до 800 млн рублей - порога контроля сделок слияния-поглощения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

Согласно поручению, правительство также внесет поправки в законодательство, которые повысят порог годовой выручки c 400 млн до 800 млн рублей, при которой компании попадают под проверки ФАС.

"Обеспечить внесение в антимонопольное законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, годовая выручка которого не превышает 800 млн рублей, и признания допустимыми соглашений, заключаемых между такими субъектами, с учетом действующих ограничений", - говорится в тексте поручения.

Также предполагается "увеличение до 800 млн рублей минимальной стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, в отношении которых совершается сделка, подлежащая предварительному согласованию с антимонопольным органом".

Ранее в ходе форума президент отметил, что малый и средний бизнес в России должен быть освобожден от избыточного антимонопольного контроля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесПМЭФ-2021
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