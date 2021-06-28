Посевная кампания сои завершена в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края завершили посевную кампанию сои, которая является основной экспортной культурой региона. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства края, засеяно 99% от плана или 284 тыс. гектаров.

"Аграрии посеяли 284 тыс. гектаров сои. В лидерах Хорольский муниципальный округ - 42,5 тыс. гектаров и Михайловский район - 36,3 тыс. гектаров. С учетом погодных условий сельхозпроизводители начнут убирать урожай основной нашей культуры в конце сентября - начале октября. Всего в этом году планируется собрать более 465 тыс. тонн сои", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в настоящий момент засеяно 99% гектаров от планового показателя, единичные хозяйства еще завершают работы на последних участках. В начале посевной власти рассчитывали, что удастся засеять больше плана - до 345 тыс. га. Однако выполнить эту задачу помешали погодные условия в некоторых районах - как дожди, так и засуха.

Соя и кукуруза являются основными экспортными культурами для Приморского края. В этом году по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК должен составить $1,6 млрд. Основными покупателями приморской сои являются Китай, Япония и Южная Корея. Также часть урожая идет на семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Согласно нацпроекту, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен был составить $1,4 млрд, однако этот показатель был перевыполнен уже в ноябре прошлого года. Экспорт АПК из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $1,5 млрд.

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.