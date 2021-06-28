ФАС и СПбМТСБ готовят поправки в правила биржевых торгов топливом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает вопрос о внесении изменений в правила биржевых торгов нефтепродуктами совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), следует из материалов биржевого комитета по топливу, заседание которого состоялось 23 июня. ТАСС ознакомился с копией документа.

В нем, в частности, говорится, что служба изучает "предложение по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой". ТАСС запросил комментарий ФАС и биржи. По мнению одного из участников биржевых торгов, эта мера может понадобиться для снижения доли решений, принимаемых роботами, и может повлиять на процесс ценообразования на топливо.

С начала года биржевая цена бензина марки Аи-92 выросла почти на 7%, до 54,5 тыс. руб. за тонну.

В документе также указывается, что ФАС уже направила в Минэнерго проект приказа об увеличении нормативов продажи бензина и дизеля на бирже на 1 п. п. Таким образом со вступлением его в силу нефтяники будут обязаны направлять на биржевые торги не менее 12% от произведенного бензина и не менее 8,5% от произведенного дизельного топлива.

Поручение увеличить минимальные объемы продажи топлива через биржевые торги дал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Ожидается, что норма заработает уже в третьем квартале. Изменения в приказ должны быть внесены до 15 июля 2021 года.

Новак также давал поручения проработать изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами и предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.