IKEA запустила в Москве доставку продуктов питания с помощью "Сбермаркета"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA запустила в Москве доставку шведских продуктов питания с помощью онлайн-сервиса "Сбермаркет", говорится в сообщении ретейлера.

"Покупатели могут заказать около 80 товаров из магазина "Шведские продукты", - говорится в сообщении.

Доставка продуктов работает в тестовом режиме и доступна только для жителей Москвы в пределах МКАД. До конца июля сервис также начнет работать для магазинов "IKEA Дыбенко", "IKEA Адыгея-Кубань", "IKEA Ростов-на-Дону", "IKEA Уфа", "IKEA Нижний-Новгород" и "IKEA Самара".

В рамках развития проекта со "Сбермаркетом" в июле планируется запуск доставки готовых блюд IKEA. "Она будет осуществляться из магазинов "IKEA сити Мозаика", "IKEA Дыбенко", "IKEA Адыгея-Кубань" и "IKEA Самара". Тестовый период доставки продлится до 31 марта 2022 года, после чего будет принято решение о возможном масштабировании проекта", - добавили в компании.

В крупнейших российских городах работают 14 магазинов IKEA. "Сбермаркет" создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме "Сбера" в ноябре 2019 года. С января 2021 года "Сбер" - мажоритарный акционер компании. Сервис обеспечивает доставку из 66 торговых сетей.