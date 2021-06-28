МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит дополнительные проверки на рынке металлопроката на предмет антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении ФАС в официальном Telegram-канале.

"ФАС проводит дополнительные проверки на рынке металлопроката. Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентных соглашений", - сообщает антимонопольная служба.

По данным ФАС, внеплановые проверки в отношении оптовых поставщиков металлопроката прошли в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. "По результатам анализа полученной информации ведомство сделает выводы о наличии/отсутствии нарушений антимонопольного законодательства", - добавляют в ведомстве.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", поскольку они, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья.

10 июня Федеральная антимонопольная служба привлекла к рассмотрению дела в отношении "ММК" и "Северсталь" новых участников, располагающих сведениями, следующее заседание назначено на 30 июня.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства. Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.