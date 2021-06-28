"Транснефть" за полгода зафиксировала до 40 остановок нефтепроводов из-за отключений света

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Транснефть" с начала года зафиксировала около 40 остановок работы нефтепроводов из-за перебоев с энергоснабжением против 26 за весь прошлый год. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В прошедшие выходные продолжились остановки в работе нефтепроводов из-за отсутствия внешнего электроснабжения. Наиболее часто в промежуток 25-27 июня это происходило на объектах ВСТО в Якутии (шесть раз). Всего с начала года уже 38 актированных остановок из-за перебоев с подачей электроэнергии, в то время как за весь прошлый - 26", - сказал он.

Ранее Демин обращал внимание на участившиеся отключения внешнего энергоснабжения нефтепроводной инфраструктуры: по его данным, в июне ежедневно останавливали работу по 2-3 нефтеперекачивающие станции (НПС) из-за отключения питания. Для компенсации потерь по объемам прокачки нефти из-за остановки работы нефтепроводов приходится использовать усиленный режим, что несет ненормативные расходы и электроэнергии, и ресурсов насосов, добавлял он.

Демин также сообщил, что в настоящее время во всех крупных портах РФ погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

Марийский НПЗ остановил прием нефти из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений. По этой же причине Ильский НПЗ ограничил прием нефти в сравнении с плановым показателем, добавил он.