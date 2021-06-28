S7 запустит прямые регулярные рейсы в Болгарию с 9 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запустит с 9 июля прямые регулярные рейсы в Болгарию. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Россия и Болгария с понедельника официально возобновили авиасообщение, прерванное на фоне пандемии коронавируса в прошлом году.

"Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам, - отмечается в сообщении. - Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам".​​​​​​