В Новосибирской области впервые утвердили программу развития транспортной инфраструктуры

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Программа развития транспортной инфраструктуры впервые утверждена в Новосибирской области. Общий объем финансирования составляет 345 млрд рублей на 20 лет, среди мероприятий - развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более 1 тыс. км автодорог, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В Новосибирской области впервые утверждена программа развития транспортной инфраструктуры. Ликвидация "узких мест" и развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более 1 тыс. км автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта региона вошли в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, наличие в регионе утвержденной программы является условием получения дополнительного софинансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры. Программа включает в себя мероприятия по развитию железнодорожного, водного, автомобильного, пассажирского транспорта, а также реконструкцию аэропорта Толмачево, строительство новосибирского метрополитена.

Основными направлениями развития инфраструктуры железнодорожного транспорта является ликвидация "узких мест" на железнодорожной сети и поэтапное развитие проекта "Городская железная дорога города Новосибирска". Мероприятия должны улучшить транспортные связи между населенными пунктами в удаленных муниципалитетах.

Также правительство региона утвердило комплексную схему организации транспортного обслуживания населения до 2040 года. Запланировано в том числе развитие инфраструктуры пассажирского транспорта - план предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию свыше 40 км выделенных полос для движения пассажирского транспорта. Всего планируется выполнить реконструкцию и строительство 1 188 км автомобильных дорог.