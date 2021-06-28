Более половины россиян не знают, как сменить поиск на своих устройствах

МОСКВА, 28 июня./ТАСС/. Более половины владельцев смартфонов не знают, как сменить поиск на своих устройствах. Об этом следует из опроса ИАА TelecomDaily.

"Выяснилось, что 60% респондентов не меняют поисковую систему, установленную на смартфонах по умолчанию. При этом 63% отметили, что возможность выбора поиска необходима, но больше половины опрошенных (52%) не знают, как это сделать", - отмечается в сообщении.

Опрос продемонстрировал, что более половины пользователей (51%) заходят на страницу поисковой системы именно в браузере. Еще 30% вбивают поисковый запрос в адресной строке и только 19% обращаются к поисковой строке на экране телефона.

Основной браузер на смартфоне - это Chrome (47%), более трети респондентов (37%) выбирают браузер "Яндекса", Safari, который предустановлен на iOS, - 10%. В зависимости от ОС соотношение меняется. Так, на Android доля пользователей Chrome выше (52%), так как он установлен по умолчанию на всех устройствах. На втором месте здесь "Яндекс.Браузер" - 40%. Системный браузер Safari в свою очередь доминирует на iOS (63%). У "Яндекс.Браузера" и Chrome на этой ОС доли примерно схожие - 20% и 17% соответственно.

В качестве основной поисковой системы на ПК и ноутбуках 61% опрошенных предпочитают "Яндекс", на втором месте Google - 37%. Доля других поисковиков не превышает 1%. На мобильных устройствах у поиска "Яндекса" 53%, у Google - 46%. При этом более половины респондентов (60%) не меняют установленную поисковую систему - в большинстве случаев это Google, что и объясняет высокую долю поисковика на смартфонах.

Опрос проведен перед вступлением в силу постановления Минцифры: с 1 июля производители устройств, выпущенных после этой даты, должны будут обеспечить возможность выбора из нескольких поисковых систем, включая российские, - например, при включении смартфона через диалоговое окно или при первом открытии браузера. TelecomDaily провело анкетирование пользователей старше 18 лет при соблюдении обязательного условия - выход в интернет и с ПК (ноутбука), и со смартфона. В опросе приняли участие более 1200 человек.