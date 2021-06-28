Российские банки в мае сократили выдачи автокредитов почти на 20%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские банки в мае выдали 86,5 тыс. автокредитов, что на 19,1% меньше, чем за рекордный апрель, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Рекордное количество выданных автокредитов в апреле сменилось почти двадцатипроцентным падением в мае. Общему снижению спроса на автокредиты в немалой степени способствовало отсутствие продаж по госпрограммам льготного автокредитования", - отметил гендиректор бюро Александр Викулин.

При этом по сравнению с маем прошлого года количество выданных автокредитов выросло на 101,5%.

"Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями "карантинных" мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей "упала" наиболее сильно", - пояснили в НБКИ.

Сокращение выдачи автокредитов в мае было отмечено практически во всех регионах страны. При этом наибольшее снижение количества выданных автокредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида продемонстрировали Самарская (-36,2%) и Свердловская (-31,6%) области и Республика Татарстан (-29,2%).