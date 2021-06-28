ВТБ надеется, что банки убедят ЦБ отказаться от предложенного регулирования экосистем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ВТБ считает, что участники рынки смогут убедить регулятора в нецелесообразности предложенного регулирования экосистем в банковском секторе. Такое мнение выразил журналистам в ходе телефонной конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Хорошо, что так заблаговременно Банк России опубликовал этот консультационный документ и собирает достаточно продолжительное время комментарии участников рынка. По сути, ожидаемое регулирование стартует поэтапно на горизонте 2023 года. Поэтому мы исходим из того, что сможем убедить нашего регулятора в нецелесообразности тех или иных действий в отношении такого широкого распространения капитального регулирования", - сообщил он.

Ранее Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы". В документе в качестве одного из вариантов регулирования ЦБ предлагает повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы.

Пьянов добавил, что если предложенное регулирование вступало бы в силу в ближайшее время, то банки были бы вынуждены переключиться исключительно на партнерский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы. "Мы такие проекты ведем. В принципе это подтверждает верность нашего подхода, заключающего в том, что для построения экосистемы на партнерских основаниях совершенно необязательно входить в капитал определенных наших партнеров. Мы бы просто укрепили бы канал развития нашей экосистемной линии", - добавил топ-менеджер ВТБ.

Что касается уже осуществленных инвестиций, по мнению Пьянова, многие банки задумались бы о каком-то ином структурировании вложений либо об ускорении выхода из этих активов.