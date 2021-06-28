Минцифры предлагает упростить операторам связи доступ к инфраструктуре жилых домов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает упростить операторам связи доступ к объектам инфраструктуры многоквартирных домов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Там отметили, что на заседании рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" была рассмотрена и утверждена дорожная карта реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий.

"Так, в частности, в дорожной карте содержится мероприятие по упрощению доступа операторов для размещения сетей связи к объектам общедомовой собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения сетей связи для обеспечения оказания услуг связи жильцам. В ближайшее время министерство представит дорожную карту на рассмотрение президиума правкомиссии", - прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

В дорожную карту, подготовленную министерством и рабочей группой, вошли мероприятия по обеспечению правового регулирования в области использования радиочастотного спектра в Российской Федерации, обеспечению доступа операторов связи к объектам инфраструктуры многоквартирных жилых домов, обеспечению льготного доступа операторам ЦОД на рынок электроэнергии.

В пресс-службе Минцифры добавили, что в ряде случаев спрос населения на услуги по подключению к интернету невозможно удовлетворить из-за сопротивления со стороны управляющих компаний. "Они ограничивают доступ и отключают питание в процессе склонения к заключению платных договоров; существенно увеличивают стоимость размещения, до подписания договора на их условиях ограничивают доступ; при неоплате - производят демонтаж оборудования, лишают допуска к оборудованию с целью установления возмездных отношений и т. д.", - пояснили там.