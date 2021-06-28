"Газпром нефть" запустила акселератор для поддержки стартапов в сфере разведки и добычи

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила программу по поддержке технологических стартапов и решений в области поиска и добычи углеводородов, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики, и начала вести сбор заявок, сообщает компания.

"Газпром нефть" интересуют проекты в сфере геологоразведки, строительства скважин и разработки месторождений, капитального строительства, газа и энергетики. Отдельным направлением отбора являются кросс-функциональные проекты по автоматизации и цифровизации, применению VR и AR технологий, машинному обучению", - говорится в сообщении.

Компания начала прием заявок от разработчиков. Он продлится до 1 августа. В "Газпром нефти" планируют принять более 400 заявок по более 150 направлениям. После этого компания выберет 50 наиболее перспективных стартапов для дальнейшего отбора, где команды научатся строить эффективные бизнес-модели для своих продуктов, подготовятся к выходу на рынок и взаимодействию с крупными организациями.

"В финал программы, который пройдет в апреле 2022 года, выйдут до 10 стартапов, технологии которых в высокой степени отвечают вызовам "Газпром нефти" и имеют большой рыночный потенциал. Прошедшие отбор проекты смогут претендовать на интеграцию в бизнес компании и целевое финансирование, которое будет определено индивидуально для каждого проекта", - добавили в "Газпром нефти".

"Акселератор обеспечивает сокращение времени на проведение научных исследований и увеличивает скорость внедрения технологий в среднем в 3 раза. За счет внешних решений мы формируем экосистему, обеспечивающую сервисом всю цепочку создания стоимости в нашем бизнесе, а малые инновационные компании получают надежного партнера в лице "Газпром нефти" для реализации своих идей", - сообщил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.