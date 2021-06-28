Власти Ставрополья направят около 1 млрд рублей на развитие сел за два года

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направит не менее 1 млрд рублей на развитие сельских территории в 2021 - 2022 году. Финансирование предусмотрено по федеральной программе, сообщил журналистам в понедельник и.о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Программа [комплексного развития сельских территорий] - полмиллиарда в этом году и полмиллиарда в 2022 году <…> Программа очень эффективная, мы о ней неоднократно заявляли, декларировали на всех площадках. Здесь четкие поручения губернатора, проектирование, мы уже запроектировали объектов в целом по краю на 11 млрд рублей", - сказал он.

В 2021 году финансирование программы в Ставропольском крае составляет 534,6 млн рублей, из них 449,7 млн рублей из федерального бюджета. В этом году власти планируют открыть бассейн в Туркменском округе, детский сад в Изобильненском округе. Крупный спорткомплекс стоимостью более 112 млн рублей строится в Кочубеевском округе, завершить работу планируется в течение двух лет. В общей сложности в пяти округах края ведется работа по строительству спортивных площадок, амбулаторий, ремонту домов культуры, реконструкции школ и детских садов.

Программа предусматривает также возможность модернизации коммунальной инфраструктуры сел и улучшение жилищных условий. В трех муниципалитетах края сейчас ведется строительство систем водоснабжения. Субсидии на улучшение жилищных условий получили десять семей, объем поддержки превысил 17 млн рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.