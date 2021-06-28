Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Думу и о кредитах для регионов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе с 1 октября на 15 сентября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета и о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Инициативу сдвинуть сроки внесения в нижнюю палату парламента проекта очередного трехлетнего бюджета озвучил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, внесение и принятие бюджета в более ранние сроки создаст для регионов большую предсказуемость и поможет им в формировании собственных бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами и позволит решить главную задачу - чтобы средства, заложенные в бюджете, начинали работать уже с 1 января.

Закон также предусматривает предоставление кредитов из федерального бюджета регионам РФ на финансирование инфраструктурных проектов. Речь идет о кредитах не более чем под 3% годовых со сроком погашения не менее 15 лет. Эта норма вводится в рамках исполнения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Кабмину предоставлено право утверждения порядка отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных кредитов, и порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за их реализацией.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к документу, финансирование таких кредитов до 2023 года составит до 500 млрд рублей. Объем средств в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами бюджетных кредитов до 2029 года составит 218 млрд рублей.