Путин подписал закон о смягчении правил продажи ювелирных изделий на выставках

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий расчеты для резидентов - продавцов ювелирной продукции на международных выставках и смягчающий валютный контроль за такими операциями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Закон направлен на сокращение административных барьеров в сфере международной торговли в случаях продажи за наличную иностранную валюту или наличную валюту РФ выставочных образцов ювелирных изделий.

Документ устанавливает возможность для юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок в государстве или на территории, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития или Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, рассчитываться в наличной иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенную ими ювелирную продукцию в месте проведения международной выставки.

Наличные средства от этих сделок, согласно закону, необходимо ввезти на территорию РФ по окончании срока проведения выставки, но не позднее 30 дней со дня оплаты выставочного образца. После этого нужно зачислить средства на счет в уполномоченном банке резидента - участника международной выставки не позднее семи рабочих дней со дня ввоза наличных на территорию России. Для идентификации денежных средств в качестве выручки от продажи товаров на международных выставках закон обязывает резидентов при зачислении их на свой счет предоставлять в банк таможенные декларации в отношении ювелирных изделий и наличных денег, полученных от их продажи.

Обязанность контроля за зачислением средств участниками международных выставок на счета в уполномоченных банках возлагается на Федеральную таможенную службу России, также устанавливается механизм взаимодействия органов и агентов валютного контроля.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, за исключением положения, для которого установлен иной срок вступления в силу.