На Ставрополье в 2021 году создадут более 1,6 тыс. рабочих мест в сфере АПК

ПЯТИГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Инвесторы реализуют на Ставрополье в 2021 году девять инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, которые позволят создать свыше 1,6 тыс. рабочих мест. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Всего в текущем году в крае в сфере АПК планируется завершить девять инвестпроектов на общую сумму 24 млрд рублей, что позволит создать более 1 600 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Благодаря проектам к 2022 году в регионе планируют приобрести до 4 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Такой крупной закупки поголовья в течение одного года в крае не было уже давно.

По данным управления, самый масштабный из реализуемых на сегодняшний день инвестпроектов в животноводстве - ферма компании "Степь" в Шпаковском округе.

"Еще один проект в области животноводства реализует компания "Ставропольская говядина". Это строительство фермы по откорму 16,3 тыс. голов КРС на территории Ипатовского округа, а также реконструкция фермы по откорму КРС на 3,2 тыс. голов в "СХП Чкалова" Предгорного округа. В последующем крупный рогатый скот будет поступать на мясоперерабатывающий комплекс "МПК "Деликатесы" в с. Ульяновка Минераловодского округа. Стоимость инвестпроекта составляет 1,5 млрд рублей, он позволит создать 105 новых рабочих мест", - сказано в пресс-релизе.