РБК: российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" перестала летать над Белоруссией

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Крупнейшая российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" отказалась от полетов через территорию Белоруссии из-за соответствующих требований и санкций властей Великобритании. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на представителя перевозчика.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", - приводит РБК слова представителя группы "Волга-Днепр".

Издание отмечает, что информация об отказе авиакомпании использовать для перевозок воздушное пространство Белоруссии подтверждается также данными сервиса отслеживания самолетов Flightradar, свидетельствующего о прекращении полетов самолетов "Волга-Днепр" вскоре после получения 21 июня письма от управления гражданской авиации Великобритании. В письме, копия которого имеется в распоряжении РБК, британские власти сообщают о запрете платить сборы за сопровождение полетов в белорусском воздушном пространстве и совершать посадки в аэропортах республики. Источник РБК, близкий к компании добавил, что она действует в соответствии с предписанием Лондона, поскольку "неукоснительно соблюдает все международные правила".

Инцидент с бортом Ryanair

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, была также задержана гражданка РФ София Сапега. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

После инцидента саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией сообщества, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии "Белавиа" постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ и особенно в РФ.