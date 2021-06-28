"Роснефть": выводы об источнике загрязнения нефти в Самарской области преждевременны

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Информация об источнике загрязнения нефти в Самарской области содержит преждевременные выводы и нуждается в тщательной проверке. Об этом говорится в сообщении "Роснефти" в ответ на заявление "Транснефти" о превышении нормативного содержания хлорорганических соединений (ХОС) нефти "Самаранефтегаза" (входит в "Роснефть").

"Информация, которой пользуются СМИ для подготовки своих публикаций, основываясь на заявлении "Транснефти", содержит преждевременные выводы об источнике загрязнения нефти в системе измерения качества нефти (СИКН) Самарской области и нуждается в тщательной проверке", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что в "Самаранефтегазе" приняты все меры, чтобы исключить попадание в СИКН нефти, не соответствующей нормативам. "Пробы сданной в СИКН нефти, отобранные АО "Самаранефтегаз" совместно с компанией "Транснефть", показали, что уровень ppm полностью соответствует ГОСТу. Это говорит о том, что требуется всестороннее расследование причин инцидента", - указывается в сообщении.

Кроме того, в "Самаранефтегазе" создана и продолжает свою работу комиссия по проверке качества нефти, проводится дополнительный отбор проб. "Компания будет своевременно информировать о результатах ее работы", - отметили в "Роснефти".

Ранее "Транснефть" сообщила, что в результате испытаний в независимой лаборатории, согласованной между АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", выявлено превышение нормативных значений ХОС в нефти, принимаемой на ПСП Муханово за 20 и 21 июня, в связи с чем 25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО "Самаранефтегаз". При этом в "Транснефти" подчеркнули, что угрозы загрязнения системы нет, все потребители получают нефть установленного качества.

О компании

"Самаранефтегаз" - нефтедобывающее предприятие "Роснефти" на территории Самарской области. Компания ведет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. В 2020 году "Самаранефтегаз" добыла 12,8 млн тонн н.э., из них добыча жидких углеводородов составила 12,4 млн тонн.