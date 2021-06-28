Минпромторг заявил, что развитие территорий с народными промыслами требует господдержки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Государственная поддержка необходима для развития территорий, на которых ведется производство продукции народных и художественных промыслов. Она позволит повысить их туристическую привлекательность и будет способствовать экономическому росту, заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова на общественных слушаниях по вопросам развития и поддержки народных художественных промыслов и ремесел в Общественной палате (ОП) РФ.

"На наш взгляд, этим территориям, на которых находится уникальное производство, территориям, на которых находятся объекты культурного наследия и накопленные веками компетенции производственные, этим территориям необходимо придать особый статус. <...> Присвоив статус этим территориям, мы координируем все наши меры государственной поддержки на этой территории, мы даем им налоговые преференции, даем возможности для развития бизнеса", - сказала она.

По ее словам, необходимо не только развивать предприятия народного и художественного промысла, но и увеличивать число рабочих мест и среднюю заработную плату на этих территориях. "Если говорить по отрасли в целом, то средняя заработная плата в среднем составляет где-то 23 тыс. рублей. Мы понимаем, что есть города, приближенные к центру. Если есть хорошая транспортная доступность, то молодежь из этих населенных пунктов уезжает", - добавила она.

Кроме того, развитие таких территорий также способствует увеличению продаж сувенирной продукции, улучшению экономики. "Эти города и территории станут туристически привлекательными, в них станут приезжать. Очень модно сейчас проводить мастер-классы, показывать, как развивается производство", - сказала она.

Как отметила замминистра, это позволит увеличить объемы производства и продаж, повысить конкурентоспособность за счет выхода продукции народного и художественного промысла из "серой" зоны. "Если будет норма, посвященная защите и поддержке этих территорий, значит, мы простимулируем экономики этих городов", - сказала Кадырова.