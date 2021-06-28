Производитель упаковки из Краснодарского края привлек 450 млн рублей при поддержке КМСП

ТАСС, 28 июня. Компания-производитель упаковки "Кроптара" в Краснодарском крае получила в Сбербанке кредит на 450 млн рублей на покупку нового оборудования, финансирование предоставили при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) на сумму 225 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

"Сбербанк предоставил компании "Кроптара" (производственный комплекс расположен в городе Кропоткине Краснодарского края), ведущему в регионе производителю упаковки, кредит на сумму 450 млн рублей для приобретения нового оборудования. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 225 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Общий объем инвестиций в проект модернизации оценивается в сумму около 500 млн рублей. По словам директора ООО "Кроптара" Сергея Борщева, теперь предприятие сможет выпускать пятислойный гофрокартон, а также изделия из него. Ежегодный объем выпуска различных видов картона увеличится с 3,5 до 7,5 млн кв. метров.

"В рамках реализации новой стратегии, выполнения национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства Корпорация МСП предоставляет компаниям различные виды финансовой и нефинансовой поддержки. Такие услуги позволяют предпринимателям реализовать задачи по развитию бизнеса, модернизации производства, повышению качества продукции, увеличению объема выпуска изделий и целого ряда других задач. С расширением производств предприниматели создают новые рабочие места", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.