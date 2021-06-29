"Известия": в правительстве обсуждают возможность взимать долги с бизнеса автоматически

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность автоматического взимания долгов по обязательным платежам с компаний-исполнителей госконтрактов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

По данным издания, задолженности у исполнителей госконтрактов будут списаны сразу же после оплаты договоров. Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфину РФ было поручено до 11 июня рассмотреть целесообразность внесение поправок в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В пресс-службе правительства газете сообщили, что в настоящее время ведется работа над предложениями, поступившими от ведомств. В будущем Минфин и ФНС должны разработать план мероприятий по реализации этих предложений, добавили в кабмине.

В Минфине уточнили, что закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты. "Кроме того, в рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений считается нецелесообразным", - добавили в министерстве.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по существу запрос "Известий" не прокомментировали. "Известия" также направили запрос в ФНС.

В "Опоре России" скептически отнеслись к данному предложению. Глава бизнес-объединения Андрей Шубин подчеркнул, что прежде чем участвовать в торгах на госзакупку компания должна представить справку из ФНС об отсутствии долгов. Он также добавил, что нет возможности оценить объем долгов, который государство могло бы вернуть с помощью нового инструмента.