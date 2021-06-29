Власти Камчатки обсудили с послом Франции поставки рыбы в эту страну

ТАСС, 29 июня. Власти Камчатского края будут развивать направление поставок рыбы во Францию, сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

На Камчатке с рабочим визитом находится делегация посольства Франции в Российской Федерации и Франко-российской торгово-промышленной палаты. Глава региона Владимир Солодов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в РФ Пьером Леви, президентом Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлем Киде и представителями крупнейших французских компаний - Sanofi, Total, Accor, CGG, E.On Connecting Energies, Bomag.

"Для нас сейчас в приоритете развитие глубокой переработки на территории края и переход к поставкам конечным потребителям. Франция здесь может стать нашим ключевым партнером в Европе. Также обсудили сотрудничество в рамках нового транспортного коридора - Северного морского пути, который сейчас становится реальностью и позволяет превратить Камчатку из отдаленного региона на окраине развития основных центров роста в транспортный хаб по сотрудничеству, в том числе и по перевозке грузов", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Отмечается, что представители делегации выразили заинтересованность в прямых поставках камчатской рыбы на территорию Франции. Рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки, как уточнили ТАСС в региональном правительстве, поставляют свою продукцию в Китай, Таиланд, Республику Корея, Японию, Вьетнам, другие страны.

Во время встречи стороны обсудили также взаимодействие в сфере туризма, в том числе гастрономического с проведением фестивалей, участниками которых могут стать французские шеф-повара, а также сотрудничество в области защиты окружающей среды, возобновляемой энергетики.

"Для французских предпринимателей это не пустые слова. Ряд энергетических компаний присутствует сегодня в составе делегаций. С ними прорабатываем возможность развития зеленой энергетики на Камчатке на основе геотермальной, ветровой и иных возобновляемых источников энергии. Мы договорились вместе двигаться по пути сохранения природы и изменения нашего сознания в сторону более зеленого устойчивого отношения к окружающей среде", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Отмечается, что в ближайшее время будет подготовлен план реализации договоренностей.