АФК "Система" продала структуре "ВТБ Капитала" 11,2% "Биннофарм групп"

МОСКВА, 29 июня./ТАСС/. АФК "Система" продала структуре "ВТБ Капитала" 11,2% головной компании "Биннофарм групп", говорится в сообщении компании.

"ВТБ Капитал" инвестирует в фармацевтический холдинг "Биннофарм групп". 100% дочерняя компания АФК "Система" - ООО "Система телеком активы" - продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала "Биннофарм групп", компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной "ВТБ Капитал". Сумма сделки составила 7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"АФК "Система" остается основным управляющим акционером "Биннофарм Групп" и продолжит реализовывать стратегию ее развития", - уточнил президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

В результате сделки эффективная доля АФК "Система" в "Биннофарм групп" совместно с финансовым партнером (банком ВТБ) составила 75,3%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%; "ВТБ Капитал" в лице Nevsky Property Investments Limited - 11,2%. Оставшийся 1% акций "Биннофарм групп" принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (две площадки - в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь). Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".