Кабмин выделил свыше 1,5 млрд рублей на льготные авиаперевозки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,58 млрд рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году. Эти средства позволят снизить цены на билеты по 20 направлениям, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"На льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году направят 1,58 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям", - говорится в сообщении.

К таким направлениям относятся рейсы из Хабаровска в Анадырь, из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск, из Владивостока в Читу и др. Стоимость перелета в одну сторону составит от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от маршрута, сообщает пресс-служба.

Ранее на заседании правительства Михаил Мишустин сообщал, что сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тыс. человек. Всего же будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Первые полеты по 20 субсидируемым направлениям начнет осуществлять с июля объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора".