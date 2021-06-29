Росатом начал строительство пятого энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росатом 29 июня начал заливку первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС "Куданкулам" в Индии, что означает официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции, говорится в сообщении инжинирингового дивизиона Росатома.

"Укладке первого бетона предшествовала продолжительная предварительная работа: бетонная подготовка под фундаменты здания реактора, вспомогательного реакторного здания с блочным пунктом управления, здания турбины и здания электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности", - отмечается в сообщении.