"Почта России" повысит минимальный размер оклада сотрудников на 10%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Почта России" планирует повысить минимальный размер оклада в среднем на 10% с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что до конца 2021 года на эти цели будет направлено более 2 млрд рублей.

"С 1 июля 2021 года "Почта России" повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.

Добавляется, что речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании, "такие ставки есть как среди производственного персонала (операторы, почтальоны, водители и сортировщики), так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи". Средняя заработная плата в компании сегодня составляет 28 958 рублей.

"Почта" пока только начала выправлять ситуацию с оплатой труда по основным массовым профессиями. С укреплением нашей позиции на рынке шагов по повышению зарплат предстоит еще много. При этом мы четко понимаем, что как раз повышение уровня жизни сотрудников и будет стимулировать наши бизнес-успехи, потому инвестированию в людей в наших задачах отводится одна из первых ролей", - сообщил генеральный директор "Почта России" Максим Акимов.

Предыдущее масштабное повышение заработных плат в компании прошло в 2019-2020 годах и затронуло 264 тыс. человек - операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования этой программы составил более 12 млрд рублей. Она привела в среднем к 20% росту доходов сотрудников компании, что почти в три раза превышает средние показатели по стране.