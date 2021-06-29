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Собираемость экологического сбора в России за два года выросла вдвое

Сумма составила 4 млрд 854 млн рублей, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор за два года увеличил собираемость экологического сбора в два раза - с 2 млрд 466 млн до 4 млрд 854 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Экологическим сбором является неналоговый платеж, благодаря которому государство создает механизм утилизации использованной упаковки и товаров с истекшим сроком использования на территории России.

"Росприроднадзор за два года собрал в два раза больше денег экологического сбора. Это сделано исключительно за счет повышения эффективности работы службы. За два года сумма экосбора выросла с 2 466 млн рублей до 4 854 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно прогнозам, в конце 2021 года собираемость экологического сбора достигнет 5 млрд 235 млн рублей.

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