Расходы на здравоохранение в Свердловской области в 2020 году выросли в 2,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. Расходы на здравоохранение в Свердловской области в 2020 году выросли на 153%, или на 13,7 млрд рублей, сообщил министр финансов региона Александр Старков в ходе отчета об исполнении бюджета 2020 года на заседании областного законодательного собрания во вторник. Он также отметил, что в целом социальные расходы в регионе увеличились на 39,4 млрд рублей.

"Это связано не только с финансированием мероприятий по борьбе с пандемией, но и с выполнением всех социальных обязательств, индексацией размеров социальных пособий и выплат, повышением оплаты труда работников бюджетной сферы", - отметил Старков.

Он добавил, что доходы областного бюджета за 2020 год составили 286,38 млрд рублей, что составляет 104,7% от прогноза. Они возросли на 35,7 млрд рублей, в основном за счет роста объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Расходы составили 315,7 млрд рублей, что на 50,8 млрд рублей больше, чем годом ранее.

"Органы государственной власти Свердловской области успешно справились с поставленными перед ними задачами по поддержке и развитию экономики региона, несмотря на сложные условия работы в ходе противодействия распространению пандемии коронавирусной инфекции. Выделялись дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса, на поддержку медицинских сотрудников, которые вели борьбу с опасной инфекцией", - отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.