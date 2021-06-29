Россия представила Москву как кандидата на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия представила Москву в качестве города-кандидата на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" на заседании генассамблеи Международного бюро выставок, сообщил Минпромторг РФ.

"Председатель правительства РФ уже направил в Международное бюро выставок официальное подтверждение необходимых гарантий для успешной организации "Экспо". Россия имеет богатый опыт проведения крупнейших международных мероприятий, а инфраструктура Москвы постоянно обновляется и совершенствуется и результатом является комфортная городская среда, создаваемая по самым современным стандартам", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который возглавляет оргкомитет по поддержке кандидатуры Москвы.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва располагает всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы принять гостей, которые приедут в столицу на всемирную выставку в 2030 году.

Подготовкой и проведением мероприятий, необходимых для получения столицей статуса площадки "Экспо-2030" занимается АНО "Заявочный комитет "Москва Экспо-2030". Темой мероприятия российская столица выбрала "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Голосование в рамках Генеральной ассамблеи МБВ, по итогам которого объявят город-победитель, планируется провести в 2023 году.

Россия в апреле подала заявку в Международное бюро выставок (BIE) на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. В июне стало известно о подаче заявки корейским Пусаном. Остальные страны могут заявить о своей кандидатуре до 29 октября 2021 года.

Если заявка РФ будет одобрена, выставка пройдет в период с 27 апреля по 27 октября в Москве. По данным Минпромторга РФ, выставка может пройти между Внуково и Москвой, в районе Коммунарки.