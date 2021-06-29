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Техкомитет ОПЕК+ ожидает, что спрос на нефть в IV квартале превысит докризисные уровни

Техкомитет ОПЕК+ ожидает, что спрос на нефть в IV квартале превысит докризисные уровни - Баркиндо.

Более 7 тыс. новых мест создадут для торговцев с закрытых рынков под Ростовом за два года
Кроме того, власти региона помогут демонтировать старые торговые места отдельным торговцам на закрытых рынках
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