Chery планирует представить свои электромобили в России до 2023 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Китайский автопроизводитель Chery рассматривает возможность до 2023 года расширить представленный в России модельный ряд электромобилями. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Chery рассматривает возможность в ближайшие два года расширить модельный ряд в России автомобилями с электродвигателями", - говорится в сообщении. В настоящее время компания-производителготовит необходимый пакет техдокументации для прохождения сертификации, проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям электрокара в условиях российских дорог и климата.

Как отмечается в сообщении, тема пленарного заседания - "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации". Модельный ряд электромобилей Chery в Китае включает в себя семь моделей: Little Ant (EQ1), Ant, Tiggo E (Tiggo 4), Arrizo E (Arrizo 5), Tiggo3xe (Tiggo 2), eQ и eQ2. Также в апреле 2021 года компания представила два новых автомобиля с электрическим двигателем - EQZ и EQX, причем последний с функцией автоматического вождения не требующей человеческого вмешательства.

В России Chery пока представлена кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, а также внедорожником CHERYEXEED TXL. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае 2021 года Chery продала в России 2,99 тыс. автомобилей, достигнув по итогам месяца 11 места среди марок. До конца 2021 года Chery планировала представить в России внедорожник и VX и LX своего бренда CHERYEXEED.

Chery Automobile была основана в 1997 году по инициативе мэрии города Уху китайской провинции Аньхой, акционерами выступили пять государственных компаний и холдингов этой провинции. 90% акций принадлежат государству.