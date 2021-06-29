Москва и Каир запускают переговоры по практическому запуску Российской промзоны в Египте

КАИР, 29 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов, Дина Пьяных/. Москва и Каир планируют начать переговоры по практическому запуску Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. Об этом сообщила в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Египта Невин Гамия, подводя итоги прошедшего в Москве заседания совместной межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

"В ближайшее время между египетской и российской сторонами начнутся переговоры о начале практических шагов по созданию промышленной зоны, - сказала она. - Мы обсуждали в Москве с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым нынешнюю ситуацию по созданию зоны, которая через локализацию ряда российских производств откроет доступ их продукции на многие рынки".

Проект создания РПЗ в Египте, напомнила она, представляет собой стратегический шаг на пути совместного сотрудничества. "Наше правительство стремится расширить взаимодействие во многих секторах, включая передачу современных технологий египетской промышленности, - отметила министр. - Этот грандиозный проект является огромным шагом на пути к укреплению экономического партнерства, особенно с учетом того, что его площадь составляет около 5,2 млн кв. м, а ожидаемые инвестиции достигают порядка $7 млрд. Это не только принесет пользу экономике Египта, но и превратит его в региональную базу для российских инвестиций".

По словам Невин Гамия, у РФ и Египта есть огромные возможности для инвестиционного сотрудничества в области строительства и модернизации железных дорог, включая создание центра управления железнодорожным транспортом, а также в сферах поставок и сборки вагонов, судостроения, модернизации судостроительных цехов, производства нефтеналивных танкеров и плавучих мастерских. "И это мы не упоминаем другие проекты в области разработки нефтяных месторождений, а также сотрудничества в банковском секторе между центробанками, - добавила она. - Египет является стратегическим экономическим и торговым партнером РФ и крупным промышленным и экспортным центром на Ближнем Востоке и в Африке. Между нашими правительствами ведется неустанная работа по созданию соответствующих условий для реализации приоритетных проектов в интересах экономик двух стран".

Кроме того, отметил министр, в Москве обсуждались вопросы обмена опытом в области туринвестиций, в дополнение к использованию российского опыта при создания и управлении дайвинг-клубами. Помимо этого, по ее словам, речь шла и о необходимости "сподвигнуть турагентства предлагать программы путешествий по льготным ценам для обеих стран, а также о возможности, чтобы российская сторона предоставила стипендии для обучения (египтян) в сфере туризма и гостиничного бизнеса".

О Российской промышленной зоне в Египте

Межправсоглашение между РФ и Египтом о создании на востоке Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов было заключено в 2018 году. По прогнозам Минпромторга РФ, полная реализация проекта займет около 13 лет. Российская сторона рассчитывает, что компании-резиденты смогут начать выпуск продукции уже в 2022 году. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Начало строительства промзоны было намечено на 2020 год, но из-за пандемии нового коронавируса сроки сдвинулись. Планировалось, что в первые два-три года в РПЗ появится порядка 50 компаний-резидентов. Российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ планируются на уровне $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд.