Молочную продукцию Ставрополья будут поставлять в Сербию

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Молочный комбинат "Ставропольский" будет поставлять свою продукцию в Республику Сербия, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"ООО "Молочный комбинат "Ставропольский" прошло аттестацию на наличие возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований страны-импортера при производстве и хранении готовой молочной продукции, предназначенной для экспорта в Республику Сербия. Ранее поставки осуществлялись в Израиль и Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность открылась для предприятия после обработки его заявки, которую подали в электронной форме в автоматизированной системе "Цербер". Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора и управление ветеринарии Ставропольского края дали заключение о том, что молочный комбинат "Ставропольский" может выполнять основополагающие требования страны-импортера. Теперь завод включен в реестр экспортеров в автоматизированной системе "Цербер".

По данным комитета, с начала 2021 года Ставрополье экспортировало молочной продукции почти на $163 тыс. За 2020 год - на $318,59 тыс. Продвижение продукции ставропольских производителей за рубеж ведется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - один из крупнейших молкомбинатов Ставрополья. Предприятие перерабатывает до 400 тонн молока в сутки, выпуская более 500 наименований продукции.